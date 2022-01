Grey’s Anatomy fue renovada para una temporada 19. Ellen Pompeo volverá con su personaje de Meredith Grey, pese a los rumores que aseguraban que la actriz abandonaría la serie después de su última entrega.

La noticia ha sido muy recibida por los fans, que temían que la serie estuviese llegando a su fin, luego de algunas especulaciones al respecto. Pero lo cierto, es que estos rumores surgen cada año y terminan siendo desmentidos con una nueva renovación.

Todavía no hay fecha de estreno de la nueva temporada y es probable que no se sepa en un buen tiempo, considerando que todavía no termina la entrega número 18, cuyas grabaciones debieron ser suspendidas debido al Covid-19.

Así que si no te has visto todos los capítulos de Grey’s Anatomy, este es el momento preciso para ponerse al día antes del estreno de los nuevos episodios. Pero ¿dónde ser puede ver la serie ahora que salió de Netflix?



¿Dónde ver Grey’s Anatomy?

Después de siete años en el catálogo, Grey’s Anatomy salió de Netflix. A partir de 2022 la serie médica dejó de estar e la cartelera del servicio de streaming, dejando a medias a muchos espectadores que disfrutaban de los capítulos de la exitosa producción.

Pero no te preocupes, porque la serie está disponible en otras plataformas. Tanto Star+, como Amazon Prime Video cuentan con las 17 temporadas de la serie en su catálogo. Para verla, deberás suscribirte alguno de los dos capítulos.

Tal como ocurría con Netflix, se cree que se deberá esperar al estreno de todos los capítulos de la temporada 18 en Estados Unidos, para que dicha entrega esté disponible en el streaming.