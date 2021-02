Greta Van Fleet presenta la canción "Heat Above" y adelanta lo que será su nuevo disco

Greta Van Fleet continúa en la senda de promocionar lo que será su próximo material discográfico. Después de presentar a fines de 2020 las canciones "My Way, Soon" y "Age of Machine”, ahora vuelve a encender los motores para continuar el camino a la publicación definitiva del álbum con “Heat Above”.

Se trata de un tema que, de acuerdo con el bajista Sam Kinzska, “funciona un poco como una tesis sobre todo el cuerpo de trabajo. Y así lo hace, particularmente en términos de ser un puente entre el nuevo disco y el disco previo. Ha estado años en desarrollo. Esta canción ha tardado años en crearse. Creo que es la canción más vieja de del álbum”.

En tanto que Josh Kizska se hizo cargo de las eternas comparaciones que hacen de la banda con Led Zeppelin, asegurando que “no quieres quedarte estancado, nunca. Y creo que estamos en un punto en el que finalmente podemos decir ‘sí, Led Zeppelin es obviamente una gran influencia para nosotros porque estamos haciendo música que no suena ni remotamente a eso".

“'The Battle at Garden’s Gate' es una especie de llegada a la adultez para el sonido de Greta Van Fleet y Greta Van Fleet está relacionada con el Siglo XXI", recalcó.

La placa está presupuestada para debutar el próximo 16 de abril. Por mientras puedes escuchar “Heat Above”: