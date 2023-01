Gloria Trevi fue acusada de una supuesta participación en un caso de abuso sexual a menores y ahora está bajo el escrutinio judicial, público y mediático.

¿Qué hizo Gloria Trevi?

Una demanda contra la artista mexicana fue presentada en la Corte Superior del condado Los Ángeles, en California, el pasado 30 de diciembre de 2022.

El documento indica que Trevi fue parte en la preparación de dos menores de 13 y 15 años que luego sufrirían abuso sexual y violencia física.

Curiosamente, en la demanda no se menciona con nombre y apellido a la cantante, aunque sí se hace referencia a una "estrella de pop mexicana", que tiene discos como Tu ángel de la guarda y Me siento tan sola. Además, de acuerdo con un reporte de CNN, Trevi habría colaborado en el delito con Sergio Andrade, su reconocido productor.

"Usaron su papel, estatus y poder como una estrella del pop mexicana conocida y exitosa y un famoso productor para obtener acceso a ellas, prepararlas, manipularlas, explotarlas y obligarlas a tener contacto sexual con ellos a lo largo de los años", indican.

El productor tampoco es identificado, sino que es descrito como un individuo "adulto de sexo masculino" que "fue uno de los productores musicales más exitosos de México".

¿Cómo reaccionó Gloria Trevi?

Por medio de una declaración pública, Gloria Trevi reaccionó a la acusación, dando a entender que los delitos que se le atribuyen son completamente falsos.

"Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente, mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí", lamentó.

En tanto, también dijo que "es muy doloroso para mí y para mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta". Esto último en referencia a su absolución por un juzgado de Chihuahua, en 2004.

"Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora, ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor, porque tengo la verdad de mi lado", puntualizó.