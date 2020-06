Paloma Moreno comparte imágenes inéditas tras el final de "Gemelas"

"Gemelas" concluyó la noche de este martes, con un emotivo cierre para los personajes y sorteando el desafío que suponía dejar que pasar un par de años entre el fin de sus grabaciones y su puesta al aire. Separarse de los personajes no es fácil, menos si interpretas a los dos papeles protagónicos de la ficción, así lo dejó saber la actriz Paloma Moreno, quien tras la conclusión de la teleserie compartió con sus seguidores una colección de imágenes que muestran en tras de cámara de la producción de Chilevisión.

"Estos recuerdos se quedan conmigo para siempre", partió resaltando la actriz, en el texto que acompañó las imágenes. "El valor que tiene trabajar duro junto a un grupo de personas que llegan ser tu familia, es una experiencia que para mi y por mi historia y prioridades, ha sido de las cosas más importantes que he vivido".

Posteriormente, en el texto Moreno postula que "yo no creo en la jerarquía de los proyectos, me decepciona que haya gente que hable mal del esfuerzo del otro, o se diga que hay cosas inferiores en términos artísticos. Yo no miro la vida así, por suerte".

Paloma Moreno junto a Cristian Arriagada, en una de las imágenes compartidas por la actriz tras la conclusión de "Gemelas".

"Sí creo en lo que dejan en uno las experiencias y en lo que pueden transmitirle a los demás", subrayó antes de pasar a dar los agradecimientos correspondientes a su equipo y la gente que conoció creando esta ficción.

"Fue duro, sí, pero sobre todo fue un privilegio. Los quiero a todxs compañeros, gracias por comer pan con huevo conmigo, tomar café, cuidarme a la Lina, copuchar, apañar, dejarse conocer, abrirse y compartir su cariño y talento conmigo", sentenció Moreno.