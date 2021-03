¿La gallina de los huevos de oro? HBO creará otros tres spin offs de "Game of Thrones"

Si alguien creía que el universo de "Game of Thrones" ya estaba acabado, quedará defraudado al saber que HBO no pierde la fe en el potencial de la saga y ahora, aparte de "House of the Dragon" y la adaptación de las historias de "Dunk y Egg", creará otros tres spin offs de la popular serie.

Desde The Hollywood Reporter informaron que HBO se encuentra en pleno desarrollo de tres series precuelas, las que estarán enfocadas en Nymeria, Flea Bottom y The Sea Snake.

En un principio, la ficción enfocada en The Sea Snake carga con el título provisional de "9 Voyages", estando a cargo del creador de "Roma", Bruno Heller. La historia tentativamente seguirá los pasos del Señor de las Mareas y jefe de la Casa Velaryon, personaje que debutará en "House of the Dragon" y con Steve Toussaint en el papel.

"10,000 Ships" es el título de la producción que le dará su tiempo a Nymeria, en términos formales, a la Princesa Nymeria, quien habita el el universo de la saga mil años antes a los sucesos que ya se vieron en "Game of Thrones".

El tercer proyecto apunta al barrio Flea Bottom de en Desembarco del Rey, un laberinto de calles donde nacieron personajes como Davos Seaworth y Gendry Baratheon.

Y así, convengamos que queda mucho material para que los fanáticos de "Game of Thrones" sigan atentos a los que HBO se trae entre manos, aunque por el momento no hay fechas de estreno confirmadas.