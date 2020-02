Festival de Viña del Mar 2020: Cuándo y en qué noche se presenta cada humorista en la Quinta Vergara

El próximo 23 de febrero comienza una nueva edición del Festival de Viña del Mar en la Quinta Vergara, marcada por el contexto que vive el país tras el estallido social iniciado el 18 de octubre, y que ha generado opiniones divididas en el público, incluso con llamado a funa del certamen. Pese a eso, la producción de Viña 2020 ya tiene todo listo para las seis noches.

Los números se encuentran confirmados, entre ellos el humor. Una tarea siempre compleja, pero que este año tendrá otro sabor considerando el descontento social.

Revisa los números confirmados en el humor para las seis noches del Festival de Viña del Mar 2020:

Domingo 23 de febrero: Stefan Kramer.

Kramer se presenta por tercera vez en el certamen viñamarino y en esta ocasión su rutina estará marcada por las movilizaciones sociales. Además de personificar al presidente Sebastián Piñera, el imitador estrenará la interpretación a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y el estreno de otros personajes. De acuerdo a La Cuarta estos serían el ministro del Interior Gonzalo Blumel y el de Hacienda, Ignacio Briones.

Lunes 24 de febrero: Javiera Contador.

La también actriz y presentadora de televisión ha incursionado en los últimos años en el stand up comedy, donde su última rutina, "Yo era famosa", se ha presentado en distintos escenarios del país como Teatro Mori o San Ginés, además de recorrer nuestro país. Contador espera mostrar parte de su repertorio en una jornada donde comparte escenario con Mon Laferte y Francisca Valenzuela.

Martes 25 de febrero: Ernesto Belloni.

El creador de Che Copete es uno de los números que más dudas genera con la proximidad del certamen viñamarino, por el contenido histórico de su humor. De hecho, solo alcanzó a estar 15 minutos en el escenario del Festival de Iquique. En conversación hace unos días con Buenos Días a Todos de TVN, Belloni señaló que su show será "sorprendente", y que "en 35 años hay que resumir en 40 minutos".

Miércoles 26 de febrero: Fusión Humor.

El grupo juega de local en la presente edición del Festival de Viña del Mar, y se presentará por primera vez en la Quinta Vergara en sus casi 10 años de trayectoria. El estallido social también formará parte de la rutina, donde van a incluir referencias a eventos como marchas, saqueos o cacerolazos.

Jueves 27 de febrero: Paul Vásquez "El Flaco".

El humorista nunca se ha presentado en solitario en el Festival de Viña, si no que junto a su excompañero Mauricio Medina, con quien conformaba Dinamita Show, el exitoso dúo que solo cosechó éxitos. Al contrario de otros humoristas, el Flaco reconoció a El Mercurio de Valparaíso que "no podemos olvidar que hay familias que están sufriendo, jóvenes a los que les han quitado la vista y otros han muerto. Por lo mismo, yo no haría tanto humor con el estallido social”.

Viernes 28 de febrero: Pedro Ruminot.

El 2016 superó la prueba de fuego de presentarse, por primera vez, en la Quinta Vergara, y si bien recibió la gaviota de plata, dejó el escenario entre las pifias del público. El comediante vuelve para hacer reír con su particular Stand Up, con una rutina renovada y que ha probado en distintos escenarios.