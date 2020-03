Festival Coachella fue postergado por la creciente propagación del coronavirus

La organización del Coachella informó la tarde de este martes que el festival fue postergado, ante la considerable expansión que ha alcanzado el COVID-19 en el mundo.

Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales indicaron que "esta decisión llega en un momento de incertidumbre universal, nos tomamos muy en serio la seguridad y la salud de nuestros invitados, staff y comunidad".

"Recomendamos a todos seguir las directrices y protocolos impuestos por las autoridades sanitarias", añadieron.

Así, el evento que iba a realizarse en la víspera del 10 y el 17 de abril pero ahora se trasladó a los fines de semana del 9 y el 16 de octubre.

Rage Against The Machine, Run The Jewels, Travis Scott y Frank Ocean estaban entre los artistas que se iban a presentar durante la parrilla del espectáculo.

En tanto, Coachella es el más reciente de los eventos masivos pospuestos en Estados Unidos, tras la suspensión de Ultra Music Festival de Miami y el SXSW de Texas.