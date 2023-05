Lleno de emociones, llantos pero también risas, Guardians of the Galaxy tiene uno de los finales m+as significativos de todo el UCM.

El Volumen 3 de Guardianes de la Galaxia no fue cualquier película. Y es que el cierre de la trilogía dirigida por James Gunn terminó con la historia del grupo de héroes como ya diferentes actores y el propio director aseguraron.

Una cinta que prometía lágrimas desde los tráilers, con la culminación de una historia que partió con un grupo de desconocidos, pero terminó ganándose el corazón de los fans de inmediato.

Así fue el final de Guardians of the Galaxy Vol. 3:

¡Atención! A continuación hay spoilers de Guardianes de la Galaxia 3. Si aún no la ves o no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Emociones por doquier tuvo el final de la cinta, que tras largas batallas y aventuras, Peter y Groot logran dar con el código para salvar a Rocket en la agonía. Y aunque el mapache estuvo muerto unos segundos, lo revivieron para vivir juntos una última misión.

El equipo volvió a juntarse para salvar a todos los niños en la nave del Alto Evolucionador y llevarlos a Knowhere. Y aunque en un momento volvimos a temer por Rocket, este junto a los Guardianes vencieron al villano y lograron salvar también a los animales con quienes experimentaban.

Pero el director James Gunn nos tuvo con el corazón en la mano una última vez cuando Peter Quill estuvo a punto de morir. Star-Lord estaba bajando de la nave pero se le cayó su Zune y cuando lo fue a recoger era muy tarde y quedó flotando en el espacio.

Casi muere, pero Adam Warlock voló para salvarlo a tiempo, descartando que un miembro de los Guardianes muriera como muchos pensamos antes de ver la película.

Y es que Gunn no presentó una muerte como sí pasó en los anteriores volumenes (Groot y Yondu), y sí un final feliz para todos los que componen el equipo que dijo adiós al cine.

Rocket fue nombrado por Peter como el nuevo capitán de los Guardianes, donde ya más maduro comandará al grupo de héroes que tiene nuevos participantes como vimos en la primera escena post-créditos. Ahora está acompañado por Kraglin, Groot, Cosmo, Adam Warlock y Phyla-Vell.

Drax y Nebula ya no son parte de los Guardianes y se quedaron cuidando a los habitantes de Knowhere. Gamora, por su parte, volvió con los Devastadores donde encontró su propia familia tras quedar atascada en este "futuro".

Mientras que Mantis decidió seguir su propio camino e irse sola, en una historia que no queda clara en cuanto a si la volveremos a ver o solo fue un cierre distinto para el personaje de Pom Klementieff.

Quien vivió algo distinto es Peter Quill. Este se dio cuenta de que debía volver a la Tierra y así reencontrarse con su familia original, donde su abuelo aún vive y tuvo un emocionante reencuentro. Ya sin los Guardianes y echando raíces en su planeta, vimos que Star-Lord sí volverá.

El final de la segunda escena post-créditos vemos el título de que el personaje volverá en un futuro proyecto, aún sin planes directos pero que se separa de los demás actores junto a James Gunn que hicieron su último trabajo en Marvel Studios como Dave Bautista y Zoe Saldaña.

Ya en la Tierra, Peter podría tener diferentes aventuras y juntarse con más Vengadores como Spider-Man o Doctor Strange, a quienes ya conoció en Infinity War.

Un final emotivo que no tuvo una muerte como muchos esperaban, pero no por eso fue menos triste con momentos que sacaron lágrimas en los fanáticos y que le dieron un cierre fantástico a los Guardianes de la Galaxia.