Luego del exitoso estreno de Spider-Man: No Way Home, los fanáticos de Marvel Studios ya están ansiosos de poder conocer las nuevas producciones que el estudio tiene preparado para este año.

Una de ellas es Doctor Strange and the Multiverse of Madness, primera película que debutará en la pantalla grande y que estrenó su primer tráiler en una de las escenas post créditos de la cinta de El Hombre Araña.

Esta producción tendrá como tema principal el Multiverso donde Doctor Strande viajará a lo desconocido atravesando las alucinantes y peligrosas realidades alternativas con la ayuda de aliados místicos tanto antiguos como nuevos, para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

La cinta dirigida por Sam Raimi, es protagonizada por Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff / Bruja Escarlata, Rachel McAdams como Dr. Christine Palmer, Michael Stuhlbarg como Dr. Nicodemus West, Benedict Wong como Wong, Chiwetel Ejiofor como Mordo, Xochitl Gomez como America Chavez, Soo Cole y Tony McCarthy.

Más allá de esta información, no se han dado a conocer mayores detalles, sin embargo, un rumor sugeriría que un nuevoa adelanto está pronto a llegar.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ya tendría fecha de estreno de nuevo tráiler

De acuerdo a lo informado por Deadline, Doctor Strange and the Multiverse of Madness estrenará un nuevo tráiler durante el Super Bowl el próximo domingo 13 de febrero de 2022. Eso no sería todo, ya que según el medio, algunas series de Marvel también tendrían sus adelantos en esta fecha.