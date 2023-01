Stephen Amell regresa al Arrowverse: Será parte de The Flash en su temporada final

The Flash está a pocas semanas de estrenar su temporada final, la cual, afortunadamente para los fans, traerá el regreso de grandes personajes del Arrowverse, entre ellos Stephen Amell, quien interpretó a Oliver Queen/Arrow, durante las 8 temporadas de la ficción de The CW.

Arrow regresa a la pantalla

El actor aparecerá en el noveno episodio de la novena temporada, la cual se estrenará el próximo 8 de febrero. La noticia fue confirmada por el productor ejecutivo Eric Wallace en un comunicado.

“Tan pronto como se anunció nuestra temporada final, sabíamos que queríamos que Stephen regresara y repitiera su papel icónico como Oliver Queen”, señaló Wallace.

"Después de todo, fue Oliver quien originalmente lanzó a Barry Allen en su camino heroico. Es por eso que todos en Team Flash sintieron con tanta fuerza que era importante crear un momento de círculo completo con el regreso de Oliver en la temporada final de The Flash. El resultado es un episodio épico pero emotivo que esperamos que los fans de Arrowverse disfruten".

El episodio en cuestión, el noveno de la temporada 9 de The Flash, también contará con el regreso de David Ramsey (John Diggle/Spartan), Keiynan Lonsdale (Wally West/Kid Flash) y Sendhil Ramamurthy (Ramsey Rosso/Bloodwork).

Adiós a el Arrowverse

The Flash es la última serie de la franquicia de superhéroes de DC en The CW que sigue en pantalla, luego de que Batwoman, Black Lightning, Legends of Tomorrow, Supergirl y Arrow culminar sus ciclos o fueran canceladas por la cadena.

“The Flash” además es el programa de DC más antiguo de The CW, superando a programas como “Arrow” (ocho temporadas) y “Legends of Tomorrow” (siete temporadas).