Uno de los premios más importantes antes de los Oscars son los SAG Awards, los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos que este año viven su edición número 29, en dónde se premia a lo mejor de la televisión y el cine del último año.

¿Dónde ver los SAG Awards 2023 en vivo?

Este domingo 26 de febrero se celebran los SAG Awards y podrás ver la ceremonia de premiación EN VIVO a través del canal de Youtube de Netflix AQUÍ a partir las 17:00 horas de Los Ángeles, en cuanto el horario para el resto de Latinoamérica puedes revisarlo a continuación:

México: 18:00 pm

18:00 pm Costa Rica: 18:00 pm

18:00 pm Nicaragua: 18:00 pm

18:00 pm Honduras: 18:00 pm

18:00 pm El Salvado: 18:00 pm

18:00 pm Guatemala: 18:00 pm

18:00 pm Perú: 19:00 pm

19:00 pm Panamá: 19:00 pm

19:00 pm Colombia: 19:00 pm

19:00 pm Ecuador: 19:00 pm

19:00 pm Venezuela: 20:00 pm

20:00 pm Bolivia: 20:00 pm

20:00 pm Chile: 21:00 pm

Argentina: 21:00 pm

21:00 pm Paraguay: 21:00 pm

¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor y Actriz en cine?

Cabe destacar que las producciones con más nominaciones en cine de este año son The Banshees of Inisherin, con seis nominaciones respectivamente, y Everything Everywhere All at Once, con cuatro nominaciones.

En cuanto a los nominados a Mejor Actor y Actriz en cine tenemos a los siguientes:

Mejor actriz principal

Cate Blanchett - Tár

Viola Davis - The Woman King

Ana de Armas - Blonde

Danielle Deadwyler - Till

Michelle Yeoh - Everything Everywhere All at Once

Mejor actor principal