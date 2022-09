El Microsoft Theatre de Los Ángeles fue el escenario en que este lunes se entregaron los Premios Emmy 2022, en una velada en la que Succession (HBO) y Ted Lasso (Apple TV+) se alzaron como las grandes ganadoras entre las múltiples series nominadas.

En tanto, The White Lotus, también de HBO, fue reconocida como la Mejor Serie Limitada.

Pero sin duda uno de los triunfos que más llamó la atención fue que Lee-jung-jae, de El Juego del Calamar, se quedara con la categoría de Mejor Actor, superando a figuras experimentadas y muy elogiadas por sus papeles, como Brian Cox, de Succession.

En tanto, la popular Zendaya también fue reconocida por su rol de Rue en la segunda temporada de Euphoria.

La Academia de Televisión de EEUU decide a sus ganadores con la participación de 17.000 miembros votantes.

Emmy 2022 | ¿Quiénes fueron los ganadores?

Mejor Serie - Drama

“Succession” (HBO)

Mejor Serie - Comedia

“Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Mejor Serie - Limitada o de Antología

“The White Lotus” (HBO)

Mejor Programa de Competencia

“Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls” (Amazon Prime)

Mejor Programa Misceláneo

“Last Week Tonight with John Oliver” (HBO)

Mejor Actor - Drama

Lee Jung-jae, “Squid Game” (Netflix)

Mejor Actriz - Drama

Zendaya, “Euphoria” (HBO)

Mejor Actor - Comedia

Jason Sudeikis, “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Mejor Actriz - Comedia

Jean Smart, “Hacks” (HBO Max)

Mejor Actor Secundario - Drama

Matthew Macfadyen, “Succession” (HBO)

Mejor Actriz Secundaria - Drama

Julia Garner, “Ozark” (Netflix)

Mejor Actor Secundario - Comedia

Brett Goldstein, “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Mejor Actriz Secundaria - Comedia

Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary” (ABC)

Mejor Actor - Serie Limitada, de Antología o Película para la TV

Michael Keaton, “Dopesick” (Hulu)

Mejor Actriz - Serie Limitada, de Antología o Película para la TV

Amanda Seyfried, “The Dropout” (Hulu)

Mejor Actor Secundario - Serie Limitada, de Antología o Película para la TV

Murray Bartlett, “The White Lotus” (HBO)

Mejor Actriz Secundario - Serie Limitada, de Antología o Película para la TV

Jennifer Coolidge, “The White Lotus” (HBO)

Mejor Programa de Variedades

“Saturday Night Live” (NBC)

Mejor Guión Serie Drama

Jesse Armstrong, “Succession” (HBO)

Mejor Dirección Serie Drama

Hwang Dong-hyuk, “Squid Game” (Netflix)

Mejor Guión Serie Comedia

Quinta Brunson, “Abbott Elementary” (ABC)

Mejor Dirección Serie Comedia

M.J. Delaney, “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Mejor Guión Especial de Variedades

Jerrod Carmichael, “Rothaniel” (HBO)

Mejor Guión - Serie Limitada, de Antología o Película para la TV

Mike White, “The White Lotus” (HBO)

Mejor Dirección - Serie Limitada, de Antología o Película para la TV

Mike White, “The White Lotus” (HBO)