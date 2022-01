Netflix dio a conocer el primer tráiler de "A Madea Homecoming" (El regreso a casa de Madea), la película número 12 de la icónica franquicia sobre el famoso personaje del actor Tyler Perry.

“El negro no se rompe… a menos que lo estés usando”, se le escucha decir a Madea en el video de casi un minuto y medio. La producción se centrará en la graduación universitaria de su bisnieto, donde los secretos ocultos y el drama familiar amenazan con arruinar la celebración.

Perry lleva interpretando al personaje desde 1999, cuando debutó en "I Can Do Bad All by Myself", sin embargo, esta será la primera de las cintas que llegará al servicio de streaming.

Además de Perry, el elenco lo completa Tamela Mann como Cora, David Mann como el Sr. Brown y Cassi Davis Patton como la tía Bam. Eso no es todo, porque también tendrá una aparición especial de Brendan O'Carroll como Agnes Brown.

Revisa el tráiler a continuación:

El estreno de "El regreso de Madea a casa" está contemplado para el próximo 25 de febrero de 2022 a través de Netflix.