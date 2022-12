Netflix ha puesto la mirada en diversas cancelaciones. Luego de una o dos temporadas, estas son cada vez más frecuentes, si la plataforma considera que no han cumplido sus exigentes e inmediatas expectativas. Frente a estas nuevas prácticas, un ejecutivo de Netflix se refirió a la situación actual del sitio y sobre la salida del actor Henry Cavill en The Witcher.

¿Qué se sabe sobre las cancelaciones de Netflix y la salida de Henry Cavill en The Witcher?

Peter Friedlander, ejecutivo del sitio streaming, se ha pronunciado sobre las cancelaciones que se han producido a lo largo de 2022, las cuales han desatado polémica por considerarse prematuras. "Las cancelaciones son la parte más difícil de este trabajo", afirma Friedlander en una entrevista reciente para Variety. "Pienso en el trabajo que tanto los creadores como los empleados de Netflix hacen en [esas series]. Les ponemos mucho cariño y pasión y no es algo que nos tomemos a la ligera. Simplemente es una parte frustrante del trabajo que lleva formando parte de nuestro negocio desde siempre. Las cancelaciones no son una nueva experiencia y, con suerte, podremos seguir creando series que continúen".

Luego señala que Netflix está cancelando series sin apenas darles una oportunidad para crecer y encontrar su audiencia, por el método Top 10, el cual es uno de los factores utilizados por la plataforma para ejecutar esas decisiones. "Creo que el Top 10 es una herramienta útil para que la gente encuentre, descubra series y hable de ellas, y te ayuda a verlas", apunta el ejecutivo. “El Top 10 sirve para determinar la popularidad en ese momento y se trata de eso. Cuando tenemos que tomar una decisión, tenemos en cuenta el visionado a largo plazo. Siempre estamos observando muchas variables. El Top 10 es solo una variable", indicó el ejecutivo.

Por otro lado, sobre el retiro del actor Henry Cavill, Peter comenta que su actor sustituto Liam, estará a la altura del papel. "Henry es un Geralt extraordinario y creo que Liam continuará eso y también será un Geralt extraordinario", asegura el ejecutivo. "Existe un legado de personajes increíbles e icónicos que han cambiado de actor y nos sentimos enormemente optimistas con esto. Seguiremos honrando esta propiedad, a los fans y a la historia hasta el final", declaró Peter Friedlander.

Todo esto ha sido muy sorpresivo en lo que respecta Henry Cavill, debido que el no participaría en The Witcher por dedicarse a su papel de Superman, no obstante, James Gunn, confirmó que el interprete no estará en la cinta del super héroe, eso sí, las puertas no están cerradas completamente.

Mientras, estaremos atentos a las siguientes noticias.