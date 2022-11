Las razones de sus salidas ya son conocidas. ¿Por qué Henry Cavill ya no estará en la serie?. Si aún no lo sabes no dejes de leer esta nota.

Revelan los motivos de la salida de Henry Cavill de The Witcher

The Witcher es una serie que se puede visualizar en el servicio streaming de Netflix, siendo una de las producciones más vistas, reunió a más de 142 millones de horas de visualizaciones en su última temporada. Sin embargo, no sabemos como será el panorama a futuro con la salida de su protagonista Henry Cavill quién dejaría The Witcher.

Sus fanáticos se han preguntado qué causó para el actor abandonar esa producción amparada por los suscriptores de la plataforma.

¿Cuáles son los motivos revelados sobre la salida de Henry Cavill en The Witcher?

El portal de fanáticos de la serie llamado Redanian Intelligence plantea que la propuesta creativa de The Witcher habría sido lo impulsó la decisión de abandonar el proyecto.

De forma concreta, aquel portal de noticias sobre The Witcher señaló que en 2021 ya exisitían rumores sobre un cambio al actor que encarna al protagonista debido a que “Henry Cavill estaba considerando dejar la serie después de la temporada 2 porque él y los productores ‘no estaban de acuerdo’ con respecto al contenido y el papel de Geralt en The Witcher”.

Así mismo, las supuestas diferencias creativas habrían significado el desinterés de Cavill. El actor quería acercar más a su personaje a los libros de Andrzej Sapkowski. Esta idea no coincidió con las ambiciones de los responsables de la serie.

Tras el anuncio sobre la salida del actor, Deadline señaló que Cavill realizó “un contrato a corto plazo para The Witcher y sintió que era hora de seguir adelante después de tres temporadas en el programa, que se filma en el extranjero y tiene un calendario de producción exigente”.

¿Qué actor reemplazará a Henry Cavill en The Witcher?

Por el momento Cavill ni Netflix no han dado mayores detalles sobre el distanciamiento del actor con The Witcher. Sin embargo, el proyecto cinematográfico sigue adelante ya que Liam Hemsworth será quien remplace al ex Superman.

Finalmente, la tercera temporada de The Witcher, es la última protagonizada por Cavill y será estrenará en 2023 por la plataforma Netflix.