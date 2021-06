¡Por Fin!: Rubirena finalmente tuvo su primer beso en Edificio Corona

Los que los fanáticos tanto esperaban finalmente ocurrió, y es que en el capítulo de este martes de Edificio Corona "Rubirena" por fin tuvo su primer beso.

La popular pareja de la teleserie de Mega Macarena (Hitzka Nudelman) y Rubí (Vivianne Dietz) finalmente dieron el gran paso al confesar sus sentimientos sellándolo con un tierno momento, lo que encendió las redes sociales quienes rápidamente colocaron el hashtag #Besorubirena entre las primeras tendencias en Twitter.

La historia de Rubirena

Macarena y Rubi comenzaron su amistad en el primer capítulo de la teleserie, donde a pesar de ser tan distintas, la influencer y la estudiante de diseño pudieron forman un potente lazo que fue fortaleciéndose con los capítulos.

Rubi fue quien le brindó cobijo a Macarena cuando ella se fue de su hogar tras confesarle a su padre Sergio (Francisco Melo) que es homosexual.

Se alejaron en algún momento luego de que Macarena le confesará a Rubi que tenia sentimientos por ella y ella inició una relación con Miguel, sin embargo, esta distancia duro pocos capítulos debido al vinculo tan fuerte que las une.

Tras continuar con su amistad, Macarena conoce a Jacinta y comienza una relación con ella, generando en Rubi sentimientos que la confunden frente a su amistad con Macarena, lo que hace que se cuestione su sexualidad, entendiendo finalmente que le gusta Maca, declarándose en el capítulo de este martes.

"Yo pienso caleta en ti Maca... que aunque tu encuentres siútica la palabra 'hermosa', tú de verdad 'erí' la persona más hermosa que yo he conocido en mi vida. Tu no 'erí' linda ni bonita, tu 'erí' hermosa. Cuando estoy cerca tuyo, tú a mí... Maca, parece que tú a mí me 'gustai'"., le señaló la "Cardenashan" a la hija del pastor.

Tras esto Macarena se retira señalando que su amiga está confundida, a lo que es interpelada por ella. ""Te acabo de decir que 'erí' la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. Tú no te 'podí' ir así arrancando, no 'podí' salir así".

"¿'Querí' saber por qué me voy así? Porque yo estoy con la Jacinta y no la puedo hacer sufrir, y tú vienes y me dices todas estas cosas y a mí se me derrite el corazón. Porque yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo". fue la respuesta de Macarena, quien la besa.

El beso no es sólo el primero que se da la pareja en pantalla, si no que también hace historia en la televisión chilena al ser el primer beso lésbico transmitido en horario familiar. Sumado a que fue emitido cuando se conmemora el día internacional de orgullo homosexual.

Revisa a continuación la reacción de los seguidores de la pareja en redes sociales quienes compartieron su emoción ante la escena.