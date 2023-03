La estrella de la lucha libre llega a Latinoamérica con un nuevo programa en donde retrata su camino al altar con el ganador de Dancing with the Star, Artem Chigvintsev.

Nikki García, la reconocida atleta profesional y una de las leyendas más importantes de la historia de la WWE, también conocida como Nikki Bella, llega a la pantalla de E! este miércoles con un nuevo reality show en donde retrata su camino al altar.

"Nikki Bella dice acepto" es el nombre del nuevo programa que llegará a Latinoamérica este próximo 29 de marzo que muestra a la figura de la lucha libre, realiza los preparativos de su boda junto a su novio, el bailarín y campeón de “Dancing With the Stars", Artem Chigvintsev.

En exclusiva, la atleta entregó detalles de este nuevo paso en su carrera y su vida personal, revelando detalles de la construcción de este nuevo espacio de entretención.

Acerca de este nuevo programa, Nikki señaló que la audiencia verá "¡Mucho amor, eso es seguro! Definitivamente, una montaña rusa de emociones y todo lo que implica la planificación de una boda. Sé que no es ideal planear una boda en cuatro semanas; lo hicimos, hicimos que sucediera la magia, pero por supuesto fue un camino lleno de baches hasta el altar".

"Siento que contiene mucha honestidad y verdades sin censura que surgen en las relaciones. Es un reality show que no solo les encantará a las mujeres, sino también a los hombres", agregó.

Nikki Bella dice sí llega a Latinoamérica

El programa llegará a Latinoamérica a través de la señal de E! Entertainment, sobre esto, Nikki señaló que se encuentra muy contenta de que el espacio llegue a todas partes del mundo.

"¡Me da escalofríos de la emoción! Es increíble porque he tenido la suerte de practicar lucha libre en todo el mundo y tengo una base de fans gigantesca e increíble y lo único que he querido darles es más de mí, no solo en los EE. UU. sino en todo el mundo y ahora también en Latinoamérica con este gran estreno", señaló.

Agregando que se puso muy contenta al conocer que sería una transmisión internacional. "Estaba saltando de la emoción en el momento en que descubrí que todos pueden disfrutar esta gran nueva etapa de mi vida junto a mí. Solo estoy donde estoy hoy gracias al apoyo del público y fans. Poder compartir esta hermosa parte de mi vida con la audiencia de Latinoamérica realmente significa muchísimo para mí".

La preparación de la boda

La ceremonia fue planeada solamente en cuatro semanas, por lo que se generan distintos momentos divertidos y también de tensión debido a los tiempos. Sobre si desearía cambiar algo de como se realizó la preparación, señaló que "definitivamente planificar con más tiempo, ¡eso es seguro! Lo único que me encanta de que sea breve es que no tienes tiempo para convertirte en una bridezilla o un groomzilla".

"Pero, si pudiera hacerlo todo de nuevo, definitivamente me daría más tiempo porque hubo pequeños detalles que no hice porque todo estaba sucediendo muy rápido. Solo pequeños toques que tienes como parte de una boda o tu suite nupcial o esos momentos mágicos intermedios", expresó.