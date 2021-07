¿Y Dónde Están las Rubias? | ¿Dónde ver la película inspirada en una reconocida celebridad?

Una de las películas de comedia más aclamadas de todo los tiempos es ¿Y Dónde Están las Rubias? (de nombre original White Chicks). Pese a ser destrozada por las críticas tras su estreno en 2004, el film dirigido por el ganador del premio Emmy, Keenen Ivory Wayans, se ha convertido en un clásico de dicho género.

La producción fue protagonizada por los hermanos Shawn y Marlon Wayans, quienes también participaron como guionistas de la película.

¿Y Dónde Están las Rubias? cuenta la historia de Kevin y Marcus, dos agentes del FBI cuya misión es cuidar a dos jóvenes aristócratas. Los protagonistas se hacen pasar por las muchachas para atrapar a sus posibles secuestradores.

Luego de 15 años de su estreno, los hermanos Wayans reconocieron que el filmestá inspirado en una de las famosas más importantes del espectáculo estadounidense. El mismo Marlon publicó en su cuenta de Instagram una foto de él, junto a Paris Hilton.

"La White Chick original y yo (…) un día mi hermano me llama a las 3.00 am diciendo 'Marlon, deberíamos jugar a las chicas blancas'. Yo respondí '¿Estás drogado?'. Al día siguiente me mostró una revista con Paris Hilton y su hermana en la portada y dijo que deberíamos interpretar a chicas como ellas. Lo entendí de inmediato. Eran tan grandes y fueron la puerta de entrada a la cultura pop. Hicimos esa película con buen espíritu para celebrar un momento especial en todas nuestras vidas", comentó el actor.



¿Dónde ver la película online?

¿Y Dónde Están las Rubias? está disponible para ver online en las siguientes plataforma de streaming:

- Netflix

- Amazon Prime Video

- Cinépolis Klic

- Google Play

- iTunes