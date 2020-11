Disney Plus lanza los nombres de los estrenos que llegarán a la pantalla en diciembre

La llegada de Disney Plus a Latinoamérica entregó una amplia gama de opciones para los fanáticos de la gran pantalla, quienes ahora pueden disfrutar del contenido de uno de las cadenas de entretenimiento más grande del mundo.

El catálogo del servicio ya cuenta con cientos de opciones y este diciembre sumará más con importantes estrenos. Entre los que destacan el final de la segunda temporada de The Mandalorian que es una de las series más populares de la plataforma, estrenará tres capítulos más el último mes del 2020 junto al final de la segunda entrega.

Otra serie que llega en diciembre pero no con una nueva temporada si no que con un capitulo especial es High School Musical, que llega con El Musical: Especial de las Fiestas, junto a todo el elenco de la serie. En el se podrá ver el estreno de nuevas canciones, recordar los momentos más importantes de la serie y más. quienes estaran en el especial festivo son Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Mark St. Cyr y Kate Reinders. High School Musical: The Musical: The Series sigue a un grupo de estudiantes en East High que realizan una actuación para su producción de teatro de invierno, solo para verse involucrados en el drama tanto fuera como dentro del escenario.





Mulán también llega durante diciembre con la versión live-action, basado en la famosa cinta animada de 1998, es una de los titulos más esperados por los fans. El estreno originalmente se iba a producir en marzo, pero debió ser aplazado por la pandemia del coronavirus. El 4 de diciembre estará disponible en la señal.

Estos son los estrenos que llegan a Disney Plus en diciembre:

4/12 Amadrinadas



4/12 Mulán



4/12 Era de Hielo: Una navidad Tamaña Mamut



4/12 Un lugar para soñar



11/12 Safety



11/12 High School Musical: El Musical Especial Fiestas |



18/12 Un monstruo viene a verme



18/12 Atrapa la bandera



18/12 Las aventuras de Tadeo Jones



18/12 Los Simpson, Temporada 31



18/12 The Mandalorian: estreno el final de temporada



18/12 Eragon



25/12 Epic



25/12 Madriguera