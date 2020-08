Confirman nueva "Dirty Dancing" con la protagonista original

Los estudios Lionsgate concretarán la creación de una nueva película de "Dirty Dancing" y no sólo eso, sino que también confirmaron que la protagonista de la película original de 1987, Jennifer Grey, formará parte de la entrega, de acuerdo con un reporte del sitio especializado Deadline.

Jonathan Levine, el director de "50/50" (2011) y la reciente "Long Shot" (2019), será el responsable de comandar la producción, según reveló el director ejecutivo de Lionsgate, Jon Feltheimer.

La información viene a completar los rumores que surgieron a mediados de julio, cuando se especulaba con el hecho de que Grey sería la protagonista y productora ejecutiva de un proyecto cinematográfico relacionado con el baile.

Uno de los momentos más icónicos de "Dirty Dancing", con Jennifer Grey y Patrick Swayze.

La historia original sigue el apasionado romance entre una joven (Grey) y su profesor de baile (Patrick Swayze, fallecido en 2009). La entrega se convirtió en todo un éxito de taquilla, recaudando 213 millones de dólares, contemplando apenas 6 millones de presupuesto.

A eso se suma que "Dirty Dancing" fue la tercera película más vista en 1987, detrás de "Fatal Attraction" y "Beverly Hills Cop II".

A su haber también tiene un Oscar a la Mejor Canción Original: la emblemática e incombustible "(I've Had) The Time of My Life" de Bill Medley y Jennifer Warnes.

Lionsgate ya hizo un intento de potenciar la franquicia, con "Dirty Dancing: Havana Nights" (2004), ambientada en Cuba y con Diego Luna en un rol protagónico, pero no pudo alcanzar el éxito de la original.