El éxito de 1987, Dirty Dancing, película protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey regresará a la pantalla 35 años después de su estreno con una inesperada y sorprendente secuela, que alegró a los fans de la cinta musical.

La noticia fue revelada durante la presentación de Lionsgate en Cinemacon en Las Vegas, en donde una voz en off señaló: "Jennifer Gray regresa a Kellerman en la próxima entrega".

Kellerman, el resort de lujo ubicado en Catskills fue el lugar en donde inició la época y recordada historia de amor entre Johnny Castle y Frances "Baby" Houseman.

No solo la película se convirtió en un éxito, recaudando más de 240 millones de dólares en el Box Office, sino que la banda sonora, creada por Jimmy Ienner, obtuvo dos álbumes multiplatino.

I've Had) The Time of My Life, interpretada por Bill Medley y Jennifer Warnes, se llevó el Premio de la Academia a la Mejor Canción Original, el Globo de Oro a la Mejor Canción Original y el Premio Grammy a la Mejor Interpretación Pop por un Dúo o Grupo con Voz

La película tuvo una precuela estrenada el 2004 protagonizada por Diego Luna y Romola Garai llamada Dirty Dancing: Havana Nights. Con una historia similar a la cinta original, pero esta vez ubicada en Cuba, durante la revolución.

El año 2009, a los 57 años, Patrick Swayze falleció tras una larga lucha contra el cáncer pancreático. La última película del artista fue Powder Blue.