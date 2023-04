La muerte de la estrella adolescente Aaron Carter impactó al espectáculo internacional a finales del 2022. El artista de 34 años fue encontrado en su casa sin signos vitales y hasta el momento se desconocían las causas de su muerte, situación que cambió en las recientes horas.

Carter fue encontrado muerto en su casa en Lancaster, California, el 5 de noviembre, luego de que la policía respondiera a una llamada al 911.

Según Variety, la autopsia concluyó que la muerte de Carter fue causada por ahogamiento y los efectos de inhalar difluoroetano, el ingrediente principal que se usa en las latas de aire comprimido, y alprazolam, una forma genérica de Xanax.

La carrera de Aaron Carter

El cantante lanzó cinco álbumes de estudio a lo largo de su carrera, LØVË fue su último proyecto, el cual estrenó el 2018.

El artista se hizo conocido durante su adolescencia con su álbum Aaron's Party, el cual incluía canciones como Aaron's Party (Come Get It), that's how i beat shaq y I Want Candy y también por sus apariciones en televisión en series como Sabrina, the Teenage Witch y Lizzie McGuire

El artista también apareció en el único E! serie de telerrealidad House of Carters, que siguió a los cinco hermanos Carter mientras se reunían en Los Ángeles y trabajaban para relanzar sus carreras.

Tras su fallecimiento, su hermano Nick, integrante de The Backstreet Boys, compartió un sentido mensaje “Mi corazón se ha roto hoy. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre me he aferrado a la esperanza de que él, de alguna manera, algún día quiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba.

“A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí”, continuó el tributo de Nick. “Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie jamás sabrá. Te amo Chizz. Ahora tienes la oportunidad de finalmente tener un poco de paz que nunca podrías encontrar aquí en la tierra... Dios, por favor, cuida de mi hermanito”.