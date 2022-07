El programa de conversación de Canal 13 "De Tú a Tú" que conduce Martín Cárcamo reveló cuál será el nuevo invitado del espacio.

La actriz Paulina Urrutia estará presente en el próximo programa que se estrena el domingo 24 de julio, en donde tendrá una profunda y sincera conversación con el conductor del espacio, en donde recordará sus inicios en las tablas, el fallecimiento de sus padres y su relación con el periodista Augusto Góngora.

Asimismo, la intérprete se refirió a la enfermedad del comunicador agregando: "Con todas las dificultades, las más increíbles dificultades que te puedes imaginar que pone esta enfermedad, como es el Alzheimer, siempre encuentro una manera de estar cómoda con él"

Luego señaló: "Hora a hora, minuto a minuto, vas perdiendo algo de esa persona, es abrumador, pero al mismo tiempo es lo más bello".

Tras ser consultada acerca de quién la contiene, la actriz señala: "Yo creo que quien me contiene es él. No es que haya cambiado mi manera de sentir amor, sino que he comprendido lo que es verdaderamente amar a otro".

¿A qué hora se estrena el nuevo capítulo de De Tú a Tú?

El nuevo capítulo del programa de Canal 13 se estrenará el próximo 24 de julio a las 22.30 horas.