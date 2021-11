Daniela Castillo sorprendió al dar a conocer que nada menos que un familiar la atropelló. La ex cantante de Rojo participó junto a la bailarina Maura Rivera en el programa de Canal 13 Los 5 Mandamientos, fue en ese momento que decidió contar la anécdota.

Según le contó Castillo a Martín Cárcamo, el incidente tuvo lugar cuando ella tenía apenas 6 años y fue nada menos que su madre quien la arrolló.

"Tengo una anécdota que no sé si es para reírse o para llorar. Es como tragicómico", advirtió la intérprete antes de sincerarse sobre lo que había ocurrido.

Y explico que "yo era súper acontecida cuando chica, me pasaban hartas cosas y tenía hartos accidentes".

Entonces, el programa puso en pantalla la imagen de un auto, modelo Station Wagon, lo que detonó la memoria de la cantante: "Una vez yo estaba en un auto como este y me acuerdo que fuimos al Errol's, mi papá estaba adentro y mi mamá en el auto. Mi mamá empieza a retroceder el auto y yo decido bajarme".

Daniela Castillo: ¿Cómo atropellaron a la cantante cuando era niña?

Entonces, "me bajo y me tropecé y el auto me pasa por encima. Mi mamá me atropelló. Me pasó por encima de los muslos".

"Grito y mi mamá se dio cuenta que yo me había caído y que el auto me había pasado por encima. Se tiene que haber sentido pésimo", lamentó Castillo.

El accidente no fue de carácter grave, al menos así lo dejó saber la misma Daniel, quien recalcó que "no me pasó nada, muchos moretones, pero nada más".

"Mi mamá se quería morir. Lo peor que te puede pasar es atropellar a tu hijo. Pero bueno, yo le di ese gran regalo", sentenció entre risas.