Alejandro Sanz, el exitoso y reconocido cantante español, anunció que regresará muy pronto a Chile como parte de su esperada gira ‘Sanz en vivo’, con la cual recorrerá distintos puntos de Sudamérica el próximo año.

¿Cuál es el valor de las entradas?

Las entradas más caras correspondientes a las ubicaciones Primeras Filas, Diamante y Platinium, tienen un valor de $253.000, $189.750 y $149.500 respectivamente. Por otra parte la ubicación Platea Zafiro tiene un costo de $126.500, Golden $103.500 y Platea Royal un valor de $97.750.

El resto de las ubicaciones oscila entre los 80.500 hasta los 51.750. Revisa los detalles a continuación.

Alejandro Sanz ubicaciones

¿A qué hora comienza la venta de tickets?

Las entradas para ver el concierto del artista en Chile el próximo 26 de abril en el Movistar Arena comienzan este lunes 21 de diciembre con la preventa sponsor que estará disponible a partir de las 11.00 am.

Mientas que la venta general comenzará el lunes 14 de diciembre a las 11.01. Ambas a través del Sistema Puntoticket.

Alejandro Sanz en Chile

Sanz en vIvo

El cantante y compositor español, intérprete de éxitos como No es lo mismo, Amiga Mía, Corazón Partío, El Alma al Aire, Cuando nadie me ve, Quisiera ser, Y, si fuera ella? y si tu me miras, regresa a territorio nacional el próximo 26 de abril a las 21.00 horas en el Movistar Arena.

Además, el artista internacional anunció que realizará 30 fechas durante el 2023 visitando países como México, Argentina, Colombia, Ecuador y España.

La gira también promociona su último disco de estudio titulado "SANZ" con el cual fue nominado a Álbum del Año en los Latin Grammy 2022. En este trabajo además colaboró con grandes artistas como Eros Ramazzotti, Greeicy, Kany García y Camilo.

Entre las canciones que integran el álbum se encuentran: La Despedida, la cual fue parte de la banda sonora de la película Bullet Train, Nasa, Lejos Conmigo, Son, Muero y Soy.