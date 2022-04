La banda inglesa Coldplay anunció un tercer concierto en Chile para septiembre próximo como parte de su gira Music Of The Spheres World Tour.

La nueva presentación del grupo se realizará el 21 de septiembre en el Estadio Nacional, mismo recinto que tiene agendadas las actuaciones del 23 y 24 del mismo mes.

Ya se han vendido más de dos millones de tickets para la Gira Mundial Music of the Spheres, que comienza el 18 de marzo de 2022 con el primer show de la banda en Costa Rica, antes de viajar a República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y Reino Unido.

Esta será la primera vez que un artista se presente tres noches en el Estadio Nacional de Santiago, marcando un hito para los espectáculos musicales en el país.

Recordemos que durante el 2021, la banda inglesa originaria de Londres lanzó su noveno álbum de estudio llamado “Music of the Spheres”. La placa resalta por sencillos como “Higher Power”, “Coloratura” y “My Universe”, en compañía de la banda de pop coreano BTS. Precisamente el álbum es parte principal de su nuevo tour, además de contemplar clásicos como “Yellow”, “In My Place” y “Fix You”.

¿Cuándo comienza la venta de las entradas?

La venta general comienza el miércoles 13 de abril a las 11:01 horas a través de PuntoTicket. Por otro lado la preventa exclusiva para clientes Entel y Santander comienza el lunes 11 de abril a las 11:00 horas.