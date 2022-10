El próximo 17, 18 y 19 de marzo se llevará a cabo el Lollapalooza en Chile, el cual es el festival de música más famoso en nuestro país y contará con grandes artistas como Blink-182, Billie Eilish, Lil Nas X, Drake, Rosalía y Tame Impala.

¿Cuándo se presenta Blink-182 en el Lollapalooza en Chile?

La banda se presentará el domingo 19 de marzo de 2023, ese mismo día también se presentarán artistas como Tame Impala, Jane's Addiction, The 1975, Melanie Martinez, Wallows, Yungblud, entre otros.

Cabe destacar que Blink-182 se presentará en Chile por primera vez después de 30 largos años, y lo hará con su formación original.

Algunos clásicos de Blink-182 que los fanáticos esperan oir el último día del festival son: All the Small Things, Man Overboad, I Miss You, Always, Not Now, Dammit, What’s My Age Again?, entre muchas otras.

¿Cómo comprar el pase diario?

Para comprar el pase diario debes ingresar a la página web de Punto Ticket (AQUÍ) y elegir si quieres pagar de forma normal o con descuento Costanera Center o Banco de Chile.

Los valores de las entradas son:

Pase Diario General

Preventa 1: $123.200

Costanera Center 20% Dcto: $101.200

Banco de Chile 20% Dcto: $101.200

Precio Normal: $156.800

Pase Diario Lolla Lounge

Preventa 1: $280.000

Costanera Center 20% Dcto: $230.000

Banco de Chile 20% Dcto: $230.000

Precio Normal: $336.000

Revisa a continuación el Line Up de los tres días del festival: