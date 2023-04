La exitosa serie de antología de Freeform, "Cruel Summer", finalmente reveló cuándo se estrenará su esperada nueva temporada, la cual contará una nueva historia retratada en diferentes años.

La serie de Freeform fue renovada durante el 2021 y confirmó que tendrá un nuevo elenco para el segundo ciclo, dando por terminada la historia protagonizada por Oliva Holt. La nueva historia se centrará en un complejo triángulo amoroso en un grupo de amigos.

¿Cuándo se estrena Cruel Summer 2?

La serie regresará a la pantalla el próximo lunes 5 de junio con sus dos primeros capítulos, los cuales presentarán la historia y al nuevo elenco.

¿Dónde ver la serie?

La primera temporada de la ficción de Freeform se encuentra disponible en Prime Video.

¿Qué pasará en la nueva temporada?

La próxima entrega del drama psicológico presenta un nuevo misterio y un elenco completamente nuevo, encabezado por Sadie Stanley (The Goldbergs), Lexi Underwood (Little Fires Everywhere) y Griffin Gluck (Locke & Key, Private Practice).

La temporada 2 se desarrolla en una idílica ciudad costera en el noroeste del Pacífico y sigue "el ascenso y la caída de una intensa amistad adolescente", señala la sinopsis oficial.

“Abordando la historia desde tres líneas de tiempo diferentes que rodean el año 2000, la temporada da vueltas y vueltas mientras rastrea la amistad temprana entre Megan (interpretada por Stanley), Isabella (Underwood) y el mejor amigo de Megan, Luke (Glock), el triángulo amoroso que floreció, y el misterio que impactaría todas sus vidas en el futuro”.

¿De qué trató la primera temporada?

La primera entrega muestra la historia de Jeanette Turner (Chiara Aurelia), una joven que se convierte en protagonista de un mediático juicio luego de que su compañera de curso, Kate Wallis (Olivia Holt), quien estuvo meses secuestrada, la acusó públicamente de haberla ayudado.

La serie transcurre en tres líneas temporales, 1994 antes del secuestro de Kate, 1995 tras la liberación de la joven y 1996 el juicio entre ambas.

La ciudad entera comienza a expresar su rabia contra Jeanette, quien durante la desaparición de Kate ocupó el lugar como la joven más popular del colegio. Sin embargo, todo cambia tras la liberación de su compañera.