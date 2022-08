¡Atención Fanáticos! Dinastía nos traerá su quinta temporada.

Dinastía nos muestra la vida de dos de las familias más ricas de EE.UU., entre ellos, los Carrington y los Colby.

La finalidad es controlar el dinero y a los miembros del clan. Secretos aderezados con líos empresariales y amorosos dan como resultado una trama realmente adictiva protagonizada por un reparto en el que figuran Elizabeth Gillis, Wakeema Hollis y Grant Show, Jake en ‘Melrose Place’.

La chica Carrington, es educada bajo la fuerza del poder, quiere ser el relevo de su padre en la empresa energética. Pero justo cuando ve cerca su nombramiento, llega su decepción. Aparece en escena Cristal, que se encargará de la publicidad de la empresa.

En este momento, estas dos mujeres comienzan su lucha, y cada una buscará a sus secuaces. Entre ellos se encuentra Sammy Jo, sobrino de Cristal, que llega para revelar los secretos de su tía.

Josh Schwartz y Stephanie Savage (O.C.) son los encargados de traer este 'reboot' de la famosa serie homónima de 1981 que permaneció nueve temporadas en antena. Como guionista de la ficción encontramos a Sallie Patrick (Limitless, Revenge), y los propios Schwartz y Savage. Además, los tres son productores ejecutivos junto a Lis Rowinski (Runaways).

Recordemos que la temporada 4, se retrasó enormemente debido a la pandemia y no comenzó a transmitirse hasta mayo de 2021. Como resultado, The CW no comenzó a transmitirse en The CW hasta el 20 de diciembre de 2021. Incluso entonces, solo fueron dos episodios navideños.

¿Cuándo se estrena Dinastía 5 en Netflix?

La quinta temporada llegará a Netflix el próximo 24 septiembre.