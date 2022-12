El spin- off de That '70s Show está a pocos días de debutar en la plataforma de Netflix con su primera temporada, la cual reúne a la elenco original de la serie.

¡Hello, Wisconsin! That '90s Show revela el regreso de los protagonistas originales

That '90s Show, el esperado spin off de Netflix de That '70s show', estrenó su primer tráiler en donde muestra el gran regreso de los protagonistas de la producción original a más de una década del término de la serie de Fox.

La nueva producción muestra de nuevo a los queridos personajes y la nueva generación de adolescente que se tomará el sótano de los Foreman, liderados por Leia, la hija de Donna (Laura Prepon) y Eric (Topher Grace).

Revisa el tráiler a continuación

El avance muestra a Kitty (Debra Jo Rupp) y Red (Kurtwood Smith) recibiendo a su nieta Leia en Point Place, Wisconsin, en donde la adolescente encuentra a un grupo de amigos con quienes pasa el tiempo en el sótano de sus abuelos, al igual que sus padres.

El tráiler además muestra a los protagonistas originales de la ficción Topher Grace, Laura Prepon, Wilmer Valderrama, Mila Kunis y Ashton Kutcher repetir sus icónicos papeles, al igual que Tommy Chong (Leo). En los 90s Fez tiene una peluquería exitosa, mientras que Kelso y Jackie están casados. Por otra parte, Donna y Eric tienen problemas con su hija adolescente.

Danny Masterson (Steven Hyde) no es parte de la ficción, ya que se encuentra enfrentando un juicio por tres casos de violación.

¿Cuándo se estrena?

La serie llegará a Netflix con todos los capítulos de su primera temporada el próximo 19 de enero.

La serie original se estrenó entre los años 1998 y 2006 en Fox y durante 8 temporadas y más de 20 capítulos emitidos, los televidentes vibraron con las divertidas historias de Eric Forman, Donna Pinciotti, Fez, Steven Hyde, Jackie Burkhart y Michael Kelso.

La nueva historia estará ambientada en los 90s, exactamente 16 años después del final de That '70s Show, en donde los protagonistas de la historia serán los hijos de los personajes de la serie original.

Y al igual que con Eric, su nieta pasará gran parte de su tiempo en el sótano junto a su grupo de amigos, en donde se ven en situaciones parecidas a la que vivió el personaje de Topher Grace y sus padres.