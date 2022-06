The Umbrella Academy 3 | Dónde, cuándo y a qué hora se estrena la tercera temporada

Los fanáticos de The Umbrella Academy ya se encuentran contando los días para el esperado estreno de la tercera temporada de la serie sobre la familia disfuncional de superhéroes, que promete sorprender a los fanáticos.

Es que tras dos años fuera de pantalla, las preguntas sobre lo que pasará en la nueva entrega son muchas, especialmente luego de los tráilers que se han revelado. Umbrella Academy se encuentra en el presente, afirmando haber evitado el apocalipsis de 1963, no obstante, algo salió mal y se produjo una alteración en la línea temporal.

Por lo mismo, ahora viven en una realidad alterna en la que aparece la Academia Sparrow, un grupo de personas inteligentes y temerarias, entre quienes se encuentra otro Ben, y que en principio tendrán gran rivalidad con los Paraguas.

Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher y Justin H. Min regresarán interpretando a los personajes que ya encarnaron durante las dos temporadas anteriores.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se podrá ver The Umbrella Academy 3?

El estreno de la tercera temporada de The Umbrella Academy está contemplada para este miércoles 22 de junio a través de la plataforma de streaming Netflix en los siguientes horarios para Latinoamérica:

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 03:00 AM

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM