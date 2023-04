Cada vez falta menos para que la nueva serie, Secret Invasion, llegue a la pantalla con lo que será la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel y, a pesar de algunos cambios que ha sufrido la producción, finalmente se reveló la fecha en la nueva aventura protagonizada por Samuel L. Jackson se estrenará.

El actor repetirá su papel de Nick Fury, al igual que Ben Mendelsohn como el general Skrull, Talos, en donde la nueva historia se centrará en el descubrimiento de una fracción de Skrulls que cambian de forma y que se han estado infiltrando en la Tierra durante años.

¿Cuándo se estrena Secret Invasion?

La serie se estrenará el 21 de junio de 2023, exclusivamente en Disney+. La serie tendrá una temporada de seis episodios y seguirá a Nick Fury después de los eventos de Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home.

¿Cuándo se estrena el nuevo tráiler?

Se reveló que el nuevo tráiler de la producción se estrenará la noche de este domingo, durante el partido de la MLB entre los Philadelphia Phillies y los Texas Rangers en la presentación Sunday Night Baseball de ESPN, encuentro que comienza a las 19:00 (Chile).

¿Cuál es la trama?

El primer vistazo de la nueva producción de Marvel, y una de las más esperadas por los fans, mostró a Nick Fury regresando a la tierra, pero esta vez con un look muy distinto al que nos tiene acostumbrados. Con una barba gris y sin el característico parche en el ojo se encuentra el Director de S.H.I.E.L.D.

Las siguientes escenas muestran al personaje de Samuel L. Jackson interactuando con distintos personajes, entre ellos Talos en forma humana, Don Cheadle como James Rhodes/ War Machine y a Martin Freeman regresando como el Agente Everett K. Ross.

Pero eso no es todo, ya que los nuevos rostros que se suman por primera vez al UCM como Olivia Colman, la estrella de Fleabag y The Crown, debuta en Marvel como MI6, una de las antagonistas, y Emilia Clarke, conocida internacionalmente por su papel como Deanerys en Games of Thrones, será G'iah, luchadora por la libertad Skrull y la hija de Talos.

Revisa el primer avance a continuación