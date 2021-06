Black Widow | ¿Cuándo se estrena en Chile y Latinoamérica y dónde ver online?

Queda muy poco para el estreno de Black Widow, la vigésimo cuarta película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La cinta fue producida por Marvel Studios y será distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures.

Dirigida por Cate Shortland y escrita por Eric Pearson, Black Widow será protagonizada por Scarlett Johansson como Natasha Romanoff/Black Widow, junto a Florence Pugh, David Harbour, O. T. Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone y Rachel Weisz.

La primera película en la Fase Cuatro del MCU está situada tiempo después de Capitán América: Civil War (2016) y antes de Avengers: Infinity War (2018). En esta primera película en solitario, se ve a Romanoff huyendo de una peligrosa conspiración vinculada a su pasado, debiendo lidiar con su historia como espía y las relaciones rotas que dejó su paso mucho antes de convertirse en una Vengadora.

Cabe recordar que Black Widow tuvo apariciones en Iron Man 2 (2010), Marvel's The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Capitana Marvel (2019) y Avengers: Endgame (2019) y Spider-Man: Far From Home (2019).

Mira el trailer del Black Widow a continuación:





¿Cuándo se estrena y dónde ver online?

Black Widow se estrenará oficialmente el 9 de julio en cines y en Disney+ con Premiere Acsess.

Eso sí, es necesario mencionar que el Premiere Access contempla un cobro de adicional de 12.990 pesos chilenos. La película estará libre de cargos adicionales recién el 6 de octubre.