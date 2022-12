Para los fans del cine de acción hay muy buenas noticias. Se viene un estreno que promete sorprender a los fanáticos de historias repletas de adrenalina y espías que intentan detener misiones secretas. Se trata de la nueva película Agente Fortune: El Gran Engaño, que llegará a la pantalla grande en 2023 y se lanzará en tan solo unos días. No digas que no te avisamos y no te pierdas el largometraje que incluye un excelente elenco que te sorprenderá. Revisa los detalles a continuación.

¿Cuándo se estrena Agente Fortune: El Gran Engaño en cines?

La película tendrá su lanzamiento en la pantalla grande el día 5 de enero de 2023.

¡No digas que no te avisamos!

¿Cuál es la sinopsis oficial de Agente Fortune: El Gran Engaño?

La sinopsis oficial señala lo siguiente:

“En esta misión, el super espía Orson Fortune (Jason Statham) debe rastrear y detener la venta de una mortífera y moderna tecnología que maneja el multimillonario corredor de armas Greg Simmonds (Hugh Grant). Para lograrlo, forma equipo con algunos de los mejores operativos del mundo y recluta a la mayor estrella de cine de Hollywood, Danny Francesco (Josh Hartnett), para que lo ayuden en una misión encubierta que debe salvar al mundo”.

¿Cuál es el elenco oficial de Agente Fortune: El Gran Engaño?

La película es protagonizada por el icónico actor de acción Jason Statham. Pero no estará solo, a él se suman Aubrey Plaza, Josh Hartnett y Hugh Grant. Un elenco bastante interesante.

Por otro lado, Guy Ritchie (Sherlock Holmes, 2009; Sherlock Holmes: A Game of Shadows, 2011; Aladdin, 2019) fue el encargado de su dirección.

¿Cuál es el tráiler oficial de Agente Fortune: El Gran Engaño?

A continuación, el avance oficial de Agente Fortune: El Gran Engaño.