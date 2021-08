Esta nueva plataforma es similar a Disney Plus, pero tendrá contenido para adultos.

Star Plus

Star Plus

En los próximos días se estrenará la esperada plataforma de streaming Star+ en Chile, que tendrá varias novedades como todas las temporadas de Los Simpson, los deportes en vivo de la cadena de ESPN, entre otras producciones.

Entre las películas que tendrá esta nueva plataforma, se encuentran "Deadpool", "Jojo Rabbit" y "Bohemian Rhapsody".

Es importante recordar que Star Plus es parte de Disney Plus, solo que además ofrecerá contenidos para adultos. De hecho el presidente de The Walt Disney Company Latin America, Diego Lerner, comentó que "Star+ presentará la más amplia oferta de deportes en vivo en streaming con la calidad de producción de ESPN y la posibilidad de experimentarlos de forma personalizada como nunca antes, así como un robusto catálogo de series, comedias animadas y producciones originales internacionales y latinoamericanas exclusivas de Star, y una vasta propuesta de películas de cine con estreno primero en Star+".

¿En qué fecha llega a Chile y cuánto costará?

La nueva plataforma llegará al país el próximo 31 de agosto, y el precio dependerá del plan que el usuario desee contratar. En el caso del plan mensual, este costará $8.500 pesos y el precio anual será de $84.900. En el caso de quienes quieran Star+ y Disney+, el plan mensual será de $10.500 pesos.

Los suscriptores podrán ver Star+ en múltiples dispositivos móviles compatibles y de TV conectados a Internet, entre ellos: consolas de juegos, reproductores multimedia para streaming y televisores inteligentes.