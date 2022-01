El pasado viernes 28 de enero debutó en el servicio de streaming Netflix, una nueva producción surcoreana de 12 capítulos sobre un mundo zombie, que busca convertirse en un todo éxito como lo fue "El juego del Calamar".

La serie está basada en el cómic digital Now at Our School, creado por Joo Dong-Geun y cuenta la historia de un virus zombie que se esparce por Corea.

Frente a esta situación, un grupo de estudiantes de un colegio, tendrá que dejar los libros y cuadernos de lado, y hacer todo lo que está en sus manos para defenderse de la horda de zombies.

Esta producción es dirigida por Lee JQ y cuenta en un elenco con estrellas como Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon y Yoo In-soo.

¿Cuál es la nueva serie surcoreana que la está rompiendo en Netflix?

Se trata de "All of us are dead" (Estamos Muertos en español), serie que está cargada de sangre, zombies y luchas para sobrevivir cueste lo que cueste.