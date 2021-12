Critics Choice Awards | Revisa las nominaciones de las series de Disney Wandavision y What If

La 27 versión de los Critics Choice Awards entregó la lista de sus nominados y las series de Disney y Marvel "What if" y "Wandavision" lograron entrar en la preciada nominada.

Este ha sido el año de los nuevos estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel, diversas series de la nueva fase del MCU han llegado a la pantalla conquistando rápidamente a la audiencia.

WandaVision fue el primero de varios proyectos que llegarán a Disney Plus. Protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bethany, la serie se enfoca en la nueva vida de los Avengers Vision y Wanda Maximoff y su vida normal en un vecindario de New Jersey, sin embargo, rápidamente comienzan a darse cuenta que no todo es lo que parece.

WandaVision también obtuvo nominaciones a principales premios de la televisión, recientemente fue nominada a ocho Primetime Emmys. También ha sido reconocido por el Directors Guild of America y los People's Choice Awards.

Para los 27th Critics 'Choice Awards, WandaVision ha seguido acumulando nominaciones en las categorías Mejor Serie Limitada, además las estrellas Elizabeth Olsen, Paul Bettany y Kathryn Hahn fueron reconocidas por sus actuaciones.

Por otra parte la serie What If ... ?, que fue renovada para una segunda temporada, fue nominada en la categoría de Mejor Serie de Animación.

Revisa las categorías y los nominados a continuación

MEJOR SERIE LIMITADA

Dopesick (Hulu)

Dr. Death (Peacock)

It’s a Sin (HBO Max)

Maid (Netflix)

Mare of Easttown (HBO)

Midnight Mass (Netflix)

The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

WandaVision (Disney+)





MEJOR ACTOR EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Olly Alexander – It’s a Sin (HBO Max)

Paul Bettany – WandaVision (Disney+)

William Jackson Harper – Love Life (HBO Max)

Joshua Jackson – Dr. Death (Peacock)

Michael Keaton – Dopesick (Hulu)

Hamish Linklater – Midnight Mass (Netflix)

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Danielle Brooks – Robin Roberts Presents: Mahalia (Lifetime)

Cynthia Erivo – Genius: Aretha (National Geographic)

Thuso Mbedu – The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

Elizabeth Olsen – WandaVision (Disney+)

Margaret Qualley – Maid (Netflix)

Kate Winslet – Mare of Easttown (HBO)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO)

Kaitlyn Dever – Dopesick (Hulu)

Kathryn Hahn – WandaVision (Disney+)

Melissa McCarthy – Nine Perfect Strangers (Hulu)

Julianne Nicholson – Mare of Easttown (HBO)

Jean Smart – Mare of Easttown (HBO)

MEJOR SERIE ANIMADA

Big Mouth (Netflix)

Bluey (Disney+)

Bob’s Burgers (Fox)

The Great North (Fox)

Q-Force (Netflix)

What If…? (Disney+)