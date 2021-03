Cristián de la Fuente se sincera sobre Vicente Sabatini: "Me tenía una rabia que nunca entendí"

Cristián de la Fuente finalmente se refirió de manera abierta al hecho de que nunca tuvo una buena relación con el director de teleseries Vicente Sabatini, esto principalmente porque de acuerdo con el actor "me tenía una rabia que nunca entendí".

La confesión emanó en medio de una conversación justamente con una conocedora del medio: la actriz Mónica Godoy; a quién el también modelo entrevistó en su programa de Instagram "Velvet al desayuno".

Godoy contó que el director le dio un últimatum para elegir entre la animación y la actuación. Entonces, De La Fuente se sintió con la confianza para contar su experiencia personal con la mente tras producciones tan exitosas como "Romané" y "El circo de las Montini", ambas recientemente retransmitidas por TVN.

"El señor Sabatini, con el que no trabajé nunca y no habría trabajado, no porque no quisiera, sino porque él me tenía un rabia que nunca entendí", apuntó el actor.

El punto de origen para la molestia de Cristián surge particularmente de una declaración en la que Sabatini resaltó a la prensa que "modelos trabajando en teleseries, es lo mismo que carniceros como médicos".

Cristián de la Fuente fue el galán de múltiples teleseries de Canal 13 en Chile como "Marrón Glacé, el regreso", "El amor está de moda" y "Eclipse de luna". Paralelamente, Vicente Sabatini era el principal responsable de encabezar las producciones del área dramática en TVN.