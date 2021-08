Cristián de la Fuente fue uno de los invitados en el capítulo de este fin de semana de La Divina Comida y, a propósito de su participación en el programa y de sus polémicas declaraciones, el actor se mantuvo hasta este lunes entre lo más comentado de Twitter.

De La Fuente se lanzó contra los convencionales constituyentes en dichos emitidos por medio del programa de su esposa en Radio Agricultura, donde se quejó porque los integrantes de la instancia aumentaron sus asignaciones.

Cristián sostuvo que "eligen a este grupo de iluminados para que vengan a salvar la Constitución. Porque creen que se van a salvar con la Constitución".

"De verdad es reírse del pueblo, reírse de la gente (...) Son unos cara dura", postuló, horrorizando a cierta ala de la opinión pública..

Tras esto, el sábado, De La Fuente apareció el sábado en el espacio de Chilevisión y entonces ya terminó de colmar la paciencia de cientos de usuarios que elevaron durante todo el fin de semana su nombre hasta lo más comentado en la red social del pajarito.

Mientras, otros se dedicaron a defenderlo, aumentando el tráfico del trendic tópico.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

No vayan a Miami, se van a poner igual que Alberto Plaza, Cristian de la Fuente, Douglas, y Américo.

Cristian de la Fuente trata a los constituyentes de "carerajas" por acordar asignaciones por 4 millones (incluyen asesorías, traslado, vivienda, etc). Los diputados por las mismas asignaciones cobran 12 millones de pesos. Este actor es fascista, y como todo fascista es ignorante. pic.twitter.com/JhXt62LNIJ

Cristián de la Fuente, un hueón que no le ha ganado a nadie, dice que los Constituyentes son caras de raja por exigir asignaciones. Nunca lo he visto criticar a Carabineros y FFAA por violaciones a los DDHH, menos el robo multimillonario de Fuente Alba al Estado. Chupafusil qliao

Cristian de la Fuente vs Constituyentes #VerguenzaNacional pic.twitter.com/IN9pB2BO3Y

Sabrá Cristian de la Fuente que Pedro Pascal vive donde quiere y esta como quiere sin xuparle nada a nadie y no es levantao de raja?

Cristian de la Fuente ahora que está tan interesado de de lo que pasa en Chile opinando sobre la CC, el que es reservista de la Fach, me gustaría saber que opina sobre sobre el caso Paco Gate, o del estafador del ex general Fuente-Alba en el caso Milico Gate. pic.twitter.com/C3WdA0gTH5

Cuánto paga Cristian de la Fuente por usar bienes público, volar en aviones Fach para practicar su hobby❓



Quizás @Contraloriacl debería ver si este gañan reintegra o no el gasto que produce su deporte.



Que opine leseras respecto de los #CC no me exctraña, es tonto.