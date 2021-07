Daniel Fuenzalida tajante sobre el Chino Ríos: "Tiene que estar en un psiquiátrico"

Daniel Fuenzalida analizó el más reciente ataque que recibió de parte de Marcelo Chino Ríos en su programa Me Late, donde aseguró que el ex tenista debería estar internado en una institución para tratar su salud metal, sobre todo después de las múltiples cirugías estéticas a las que se ha sometido.

En el programa de TV+ comentaban los lujos de los famosos, hasta que derivaron hacia los nuevos ataques del deportista en contra de Fuenzalida, Juan Cristóbal Guarello y Jordi Castell.

"Yo siento que tiene mucha rabia interiormente y que la expresa de esta forma", comentó Luis Sandoval en medio del programa, antes de ser interrumpido por el mismo Fuenzalida, quien le respondió: "Es cosa de verle la cara pues, hombre".

"Tiene tanta rabia, se intervino tanto su cara, que finalmente no es él. La cara que hoy día vemos de una persona no es él. Él tiene tanta rabia, con quizás hacerse tanta intervención, hay un autoflagelo ahí, hay tanta intervención en tu cara, que no quieres ser tú", recalcó Fuenzalida.

Y añadió que "es algo mental. Estoy hablando algo que es desde la cabeza, tiene que estar en un psiquiátrico o en algo, porque se tiene que ver. Él no quiere ser él y eso lo demuestra su cara".

"Hay una cuestión que tiene que trabajar. Él no quiere ser él. Él ya pasó. Lo vuelvo a decir: uno de los máximos ídolos deportivos de nuestro país. En la cancha, la raja; fuera de la cancha, nunca fue y no quiere ser él. Él no se soporta ni él. Entonces, la cara lo dice todo".

"Él se ha intervenido tanto su cara, se ha autoflagelado la cara, que cuando tú le vez la cara, no es él", subrayó una vez más.

El panel de Me Late encabezado por Daniel Fuenzalida, comentando el ataque de Marcelo Chino Ríos.

Entonces, Sergio Rojas aportó que "de hecho, su señora, la Paula Pavic, siempre habla de un Marcelo Ríos y un Chino Ríos. Paula Pavic no quiere al Chino Ríos. Ella se casó con Marcelo Ríos. Y mi pregunta va acá: ¿tú crees que él te toma a ti como un chivo expiatorio de ese chino que él no quiere? Es decir, al atacarte a ti, él piensa que va a enterrar a ese Chino".

Fuenzalida, entonces, reflexionó indicando que, "uno, puede ser que a lo mejor al ataca a estas tres personas lo primero que se me puede venir a la cabeza es que él tiene un tema con las drogas, él tiene un tema con ser gay y él tiene un tema con lo deportivo".

"(A la inversa) Guarello, Jordi y yo. Puede ser, puede ser", subrayó el ex Huevo, para más tarde añadir "es lo que vemos ahora. No tiene mayor comentario. Ustedes saben que me dedico a la salud mental, trabajo en eso. Soy muy empático cuando la gente necesita y requiere de esos profesionales".