"Chao con los haters": Cecilia Bolocco responde a seguidora que trato de arrogante a Máximo

La ex Miss Universo Cecilia Bolocco, respondió a una seguidora quien le dejo un comentario mala onda respecto a su hijo Máximo mientras realizaba su live en Instagram.

Durante la transmisión, la modelo y figura televisiva mostró distintas preparaciones propias de Portugal, mientras las realizaba, una de los usuarios se refirió a la respuesta del hijo de Cecilia, quien respondió a quienes indicaban que su madre debería amarrarse el pelo mientras cocinaba.

"Están huevian* por el pelo, diles que no te lo quieres amarrar y ya está", señaló Máximo, mientras la hermana de Diana señalaba que no le gustaba amarrárselo. "No le gusta amarrarse el pelo y se acabó. Cada uno con sus cosas"..

"Que arrogante la respuesta de tu hijo, un prepotente por lo del pelo", comentó una seguidora. "¿Cómo que arrogante mi niño? ¿Quién es Patricia?, ¿qué le pasó a la Patricia? Anda con problemas parece (…) Quiero ver quién te quiso retar", fue la rápida respuesta de Bolocco.

"Chao con los haters", señaló Menem. Asimismo, la animadora explicó que "Vivía con el pelo tomado y después cuando estuve casada con el papá de Máximo, decían que quería parecerme a la Evita, así que dije no más".