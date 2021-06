"Me saqué la cresta": Cecilia Bolocco se da tremendo porrazo durante transmisión en vivo

Cecilia Bolocco encontró una nueva y poderosa ventana para acercarse a sus seguidores a través de redes sociales: se trata de sus transmisiones en vivo, a través de las cuales entrega una íntima y sincera mirada a su vida privada, tanto así que ahora muestra hasta sus caídas. Literal.

En su última emisión, la ex Miss Universo sufrió un inevitable chascarro al tropezarse cuando quería mostrar el patio de su casa en Estados Unidos y, fiel a su naturalidad, no intentó ocultar el dolor que sufrió con el porrazo.

"Me acabo de sacar la cresta, me pegué en las dos canillas", exclamó.

Chechi, siempre fina, añadió: "me duele más que la concha de la lora. Me saqué la cresta de verdad. Menos mal que no se me rompió".

Tras el accidente, lejos de terminar la conversación con quienes veían la transmisión, sólo le pidió a su hijo Máximo que le trajera hielo en una bolsa, para continuar al aire.

