Carla Jara sufre intento de asalto mientras paseaba a su mascota: "Pienso que fui muy valiente"

La ex chica Mekano Carla Jara compartió con sus seguidores una traumática experiencia que le ocurrió, donde fue victima de la delincuencia.

La actriz contó en Instagram que el 30 de diciembre sufrió un intento de asaltó a manos de delincuentes mientras paseaba a su mascota en las cercanias de su hogar.

Jara señaló en la imagen lo sucedido. "Último día del año!!!!! No fuiste tan malo, sólo me enseñaste que hasta el último día que soy fuerte, que puedo salir adelante frente a la adversidad, que soy valiente (anoche me pusieron una pistola mientras paseaba a mi perrita a la vuelta de mi casa para robarme)" escribió Carla.

Luego indicó que a pesar de lo peligroso de la situación no quiso mostrarse nerviosa. "Le dije al tipo 'no te tengo miedo' y empecé a gritar. No se si fue una buena reacción, pero ya que no me pasó nada, que estoy viva y en casa, pienso que fui muy valiente".

También habló sobre los golpes que le ha dado la vida y como ha ido creciendo gracias a eso. "Agradezco todo lo aprendido, que mi hijo sea uno de los mejores de su clase también es gracias a que fui su profe. Perdí algunas de mis mascotas, perdí un bebé, pero aún así, agradezco y agradezco estar sana, que mi hijo y mi marido estén sanos, que no perdimos a nadie en mi familia por este maldito bicho".

Además aprovechó para mencionar su relación con el periodista Francisco Kamiski: "Pasé la supuesta "crisis de los 7 años" encerrada con Kami, pero sólo nos sirvió para saber que nos amamos frente a todo".

Concluyó su mensaje hablando sobre el amor por la escritura y los trabajos que ha realizado en torno a eso. "Me gusta escribir, y ahora más porque en la pandemia escribí cuentos para niños. Estudié en una escuela en España y eso me tiene muy feliz".