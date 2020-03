Britney Spears pide "la redistribución de la riqueza" y llama a "hacer huelga"

Britney Spears ha revolucionado a sus seguidores con la publicación de un mensaje con evidente carga social, en medio de la crisis por la expansión del coronavirus en el mundo. Un llamado que apuntaba directamente a la redistribución de la riqueza y a hacer huelga.

La artista publicó el mensaje en formato de texto y lo presentó indicando: "la comunión va más allá de los muros ������".

En la foto, apuntó que "durante este tiempo de confinamiento, necesitamos estar más conectados que nunca. Llama a tus seres queridos, escribe cartas de amor virtuales. Las tecnologías como la comunicación virtual, el streaming y la radiodifusión son parte de nuestra colaboración como comunidad".

"Aprenderemos a besar y a abrazarnos a través de las ondas de Internet. Nos alimentaremos mutuamente, redistribuiremos la riqueza, haremos huelga. Comprenderemos nuestra propia importancia desde los lugares donde debemos permanecer. La comunión va más allá de los muros. Todavía podemos estar juntos".

El mensaje de la cantante de "Oops! I did it Again" se viralizó rápidamente e incluso llamó la atención del Partido Socialistas Democráticos de América en Estados Unidos, quienes compartieron la nota de un medio local que reportaba los comentarios de Spears.

"La Camarada Britney sabe: juntos podemos construir un mundo mejor, porque el capitalismo es Tóxico", publicaron en su cuenta de Twitter.

Comrade Britney knows: together we can build a better world, because capitalism is Toxic.https://t.co/ITpec5BouHhttps://t.co/4kCPwVH8rK