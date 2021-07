Fundador de Blink-182 se hará examen para saber "si vivo o muero"

El bajista y fundador de la banda estadounidense Blink-182, Mark Hoppus, está registrando todo el proceso de lucha que está llevando contra el cáncer que lo afecta, desde que confirmó públicamente el diagnóstico a fines de junio. Y ahora acaba de contar que se enfrentará a un examen crucial.

El músico indicó por medio de un tuit que "es tan surrealista pensar que esta semana me tomará un examen que bien podría determinar si vivo o muero".

"Gracias a todos por los pensamientos positivos y la motivación. Leo todas sus respuestas y significa todo para mí", añadió en el mensaje.

Mientras que en una segunda publicación, Hoppus resaltó que "venceré esto con quimioterapia o transplante de médula ósea, pero cómo sea estoy determinado a patear a este cáncer en los huevos".

Si bien Hoppus sólo especificó que lleva tres meses lidiando con el cáncer, sin detallar el tipo de la enfermedad, medios estadounidenses aseguran que se trata de un linfoma. Ahora compartió una radiografía que muestra el tumor que se encuentra alojado a un costado de su cuello.

to beat this through chemotherapy or through bone marrow transplants, but either way I’m determined to kick cancer’s ass directly in the nuts. Love to you all. Let’s. Heckin. Go. pic.twitter.com/6ih3AEJq7y