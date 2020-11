Bad Bunny arroja positivo en PCR y confirma contagio con Covid-19

El ícono de la música actual Bad Bunny dio positivo en el examen PCR este fin de semana y confirmó que se contagió con la Covid-19, razón tras su ausencia física en la ceremonia de entrega de los American Music Awards 2020, donde terminó alzado como ganador en dos categorías.

La confirmación del estado de salud se hizo pública la mañana de este lunes, por medio de la agencia de representación Lacoustyle.

Un comunicado liberado a la prensa justificó por esta causa que anoche su participación en la ceremonia fue virtual.

Benito Martínez, verdadero nombre del músic, debía cantar en directo "Dákiti" junto a Jhay Cortez "pero desafortunadamente, el artista confirmó que ha contraído el virus del covid-19 y tuvo que cancelar su presentación".

La mente tras "Yo perreo sola" igualmente presentó una de las categorías premiadas en los American Music Awards.

Junto con ello se coronó con dos premios: Artista Favorito Masculino - Latino y Álbum Favorito - Latino, este último por su disco "YHLQMDLG".

Sin embargo, hasta ahora Bad Bunny no ha entregado detalles de su verdadero estado de salud.

