Asaltan a China Suárez en el mall Parque Arauco de Las Condes

La actriz y pareja de Benjamín Vicuña, María Eugenia "China" Suárez, fue asaltada la tarde de este jueves en mall Parque Arauco, en la comuna de Las Condes.

La argentina contó por medio de sus historias de Instagram lo que había ocurrido, donde especificó que "me encantaría no estar haciendo este video, pero les quiero contar que nos acaban de robar en Santiago de Chile. No nos hicieron nada, estamos bien".

"Me robaron en el mall Parque Arauco, la billetera entera con todos los documentos, los carnets de obra social. Las tarjetas. Les quiero pedir por favor que si alguien llega a encontrar algún documento de mis hijos o mío, que por favor me contacte", pidió la argentina.

Suárez compartió imágenes del lugar donde fue víctima del asalto, allí se ve que se trata de los accesos al estacionamiento del mall ubicado en la zona oriente de la capital. Particularmente, por el lado de los ascensores que dan a la calle Cerro Colorado.

China Suárez relatando el asalto que vivió en la tarde de este jueves en el Parque Arauco.

De acuerdo con la China, "vi quien era. Están usando una modalidad en que se están aprovechando de eso, que te empujan, te distraen. Yo estaba con mis tres hijos sola y evidentemente vieron ahí la posibilidad. Hay que ser muy mala persona para robarle a alguien, encima con un bebé colgado en el pecho y dos hijas más".

Fue "una chica que se metió en el ascensor, con otro señor que la esperaba abajo, sin mascarilla. Él le dijo 'hay mucha gente arriba del ascensor, tienes que bajar'. Ella bajó, me empujó, me distraje cuando dijo eso. Me pareció muy raro el empujón, con tres chicos, en medio de una pandemia. Me fijé y me había robado la billetera. Grité y la gente de seguridad apareció a los minutos. Si huboese habido alguien ahí, probablmente los habrían agarrado. Hay cámaras de seguridad, así que espero que encuentren a esta pareja que está robando".

El espacio del Parque Arauco donde China Suárez fue asaltada.(1)

China Suárez después advirtió que "estén atentos, atentas. Es una muy buena modalidad, porque uno se distrae. Estamos en un contexto en que la gente susceptible. Todos muy cuidadosos y paranoicos, intentando volver a la vida normal o a la normalidad; y esta gente se está aprovechando de eso".

"Evidentemente, la situación de estar con tres chicos, que no se te escape uno, que el otro, que no se qué. Así que estén atentos. Estamos bien, por suerte", advirtió.