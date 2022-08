La sexta versión de la Crunchyroll Expo tuvo lugar este fin de semana en San José, California, instancia en la que se destaparon múltiples novedades en torno al debut de las próximas producciones animé que debutarán en la plataforma de streaming.

Durante el evento se realizaron anuncios sobre nuevas adquisiciones, primeros vistazos exclusivos, películas que están por llegar al catálogo y más.

El Panel de la Industria fue fundamental para conocer en detalle lo que los fanáticos podrán ver próximamente a través del servicio, como por ejemplo el hecho de que la película Jujutsu Kaisen 0 debutará en septiembre para los suscriptores.

A continuación te dejamos un completo listado con los principales anuncios sobre las producciones animé que llegarán a Crunchyroll dentro de los próximos meses.

Crunchyroll Expo | ¿Cuáles fueron los principales anuncios?

Tower of God (segunda temporada)

La esperada segunda temporada de la popular serie basada en el webcomic WEBTOON de SIU, llegará a Crunchyroll, seguirá a Bam mientras continúa su viaje a través de la misteriosa torre. También se compartió un nuevo tráiler recap y una imagen en anticipación de la próxima secuela de anime. SIU comentó que "parece que la temporada 1 de la animación salió ayer, ¡pero ahora tendré la oportunidad de verlos a todos nuevamente durante la temporada 2! Estoy muy agradecido con todo el equipo de producción del anime, así como con los lectores, y no puedo esperar a ver cómo resulta la temporada 2. ¡Gracias como siempre por todo su apoyo!".

My One-Hit Kill Sister

La serie estará basada en la novela web y manga Isekai One Turn Kill Nee-san: Ane Dо̄han no Isekai Seikatsu Hajimemashita, escrita por Konoe, la adaptación al anime, titulada My One-Hit Kill Sister, se dirige a Crunchyroll.

Reborn to Master the Blade: From Hero-King to Extraordinary Squire

Adaptada de la novela ligera y el manga escrito por Hayaken, la serie de anime de Studio Comet encuentra a Inglis, quien renace en una hermosa niña, ahora libre de la carga de ser un rey y está siendo criada por caballeros de renombre y comienza a enfocarse en dominar las artes marciales. Reborn to Master the Blade: From Hero-King to Extraordinary Squire llegará a Crunchyroll el próximo mes de enero y este es su trailer:

The Human Crazy University

A partir de octubre, Crunchyroll llevará a la audiencia The Human Crazy University, donde Satake Hirofumi, un sujeto es enviado al corredor de la muerte por el asesinato de su prometida continúa sobreviviendo a múltiples situaciones desesperadas. La historia revelará la verdad de su vida inmortal que dará paso a una conspiración mucho mayor. Este es su trailer:

The Fruit of Evolution 2: Before I Knew It, My Life Had It Made

La nueva vida de éxito de Hiiragi Seiichi continúa en el mundo de las espadas y la hechicería al que fue transportado con la segunda temporada de The Fruit of Evolution: Before I Knew It, My Life Had It Made, que llegará a Crunchyroll en enero de 2023. Esta es la adaptación al anime del estudio Hotline, basado en la serie de novelas escritas por Miku. Revisa el adelanto de los próximos capítulos:

The Aristocrat’s Otherworldly Adventure: Serving Gods Who Go Too Far

Después de reencarnarse como Cain von Silford, el tercer hijo de una familia aristocrática, Shiina Kazuya se encuentra en un caótico nuevo comienzo cuando los dioses le otorgan varias bendiciones divinas en su quinto cumpleaños que solo podrían describirse como un poco exageradas. The Aristocrat's Otherworldly Adventure: Serving Gods Who Go Too Far, que llegará a Crunchyroll en 2023.

The Reincarnation Of The Strongest Exorcist In Another World

La historia de un exorcista genio sin igual, Haruyoshi Kuga, comienza cuando busca encontrar la felicidad en un nuevo mundo de fantasía en el que se reencarna. Adaptada de la novela y la serie de manga escrita por Kiichi Kosuzu, la nueva serie es de Studio Blanc. Se estrenará en Crunchyroll en enero de 2023.

Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon

¿Qué harías si no pudieras moverte o hablar y estuvieras atrapado en un calabozo, solo para descubrir que te han convertido en una máquina expendedora? La adaptación de la serie de anime, Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon, basada en el trabajo del escritor Hirukuma, llega a Crunchyroll para contestar esa pregunta.

Sugar Apple Fairy Tale

En un mundo poco amable con las hadas, Anne Halford busca entablar una amistad con su nueva escolta hada, Chalie. Basada en la novela y la serie de manga del mismo nombre, escrita por Miri Mikawa, Sugar Apple Fairy Tale llegará a Crunchyroll.

Our Last Crusade or the Rise of a New World Temporada 2

La tan esperada secuela de Our Last Crusade or the Rise of a New World, del estudio Silver Link, llega a Crunchyroll. Se compartió un tráiler de recap de la temporada 1 durante el panel con los actores de doblaje en inglés junto con un nuevo video teaser. El director de la temporada 2, Yasufumi Soejima comentó que "Alicia e Iska. ¡Son los mejores rivales que se respetan y se mejoran mutuamente, y la 'tensión y ternura'; de su relación es una atracción irresistible! ¡El drama y la visión del mundo delicados pero audaces que se desarrollan a partir de ahí! Estoy muy feliz de estar involucrado en la creación del anime Our Last Crusade. Nos hemos estado comunicando con el autor original, Sazane-sensei, y hemos trabajado cuidadosa y meticulosamente en los detalles del proyecto para producir una película que será mejorada como obra visual. ¡Espéralo con ansias!".

I'm the Villainess, So I'm Taming the Final Boss

Llegando este otoño a Crunchyroll, de Maho Film y dirigida por Kumiko Habara, la adaptación al anime de I'm the Villainess, So I'm Taming the Final Boss, basada en la serie escrita por Sarasa Nagase, sigue a Aileen Lauren Dautriche, quien la recuerda. vida anterior y descubre que está en un juego otome titulado Regalia of Saints, Demons, and Maidens, donde ella es la villana que se interpone en el camino del romance del personaje principal. Pero Aileen, sabiendo el resultado del juego, tiene otros planes para su destino. Se reveló una nueva imagen y un tráiler para este título.

The tale of Outcasts

Se anunció anunció recientemente que llegaría a Crunchyroll y ahora ya tiene una fecha de lanzamiento para enero de 2023, además de un nuevo tráiler.