Angélica Sepúlveda revela el daño que sufrieron sus productos tras los cambios de temperatura

La ganadora de Granjeras pasa por momentos difíciles según lo que señaló en sus redes sociales, donde explicó que producto de los cambios climáticos se vio afectada su fuente laboral.

A través de Instagram, la ex participante de Mundos Opuestos mostró imágenes de como se vieron afectados sus productos.

"Lamentablemente perdimos más del 80% de nuestros productos, más que la lluvia, fue el excesivo calor que vino después, coció todos los porotos, tomates, lechugas, acelga, repollos, sembrados que teníamos para tarde, ni se imaginan lo triste que es ver el esfuerzo, trabajo e inversión de meses destruido en dos días, pero vamos que se puede. Hemos pasado tiempos peores, así que a desaguar y limpiar la tierra y a replantar nuevamente" indicó Sepúlveda.

La ex participante de realitys también envió un mensaje de animo para todos quienes estén pasando por un momento similar. "Les envío un gran abrazo de esperanza, fuerza, prosperidad a todos, no se rindan, los que amamos la tierra y ser campesinos tenemos power de sobra", agregó.

En otra fotografía señaló "Teníamos la esperanza que los melones y sandías se iban a salvar, pero no fue así, hoy amanecieron con las hojas amarillentas y tallos café, signo claro que la raíz de la planta se pudrió", expresó. Pero vamos para delante miechica que pa' atras no rinde nada. Los únicos felices son los pollos y gallinas, hoy se dieron un festín de 600 lechugas. No perdamos la risa, hoy es lo más gratificante que tenemos", finalizó.