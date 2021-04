Amazon anuncia envíos gratis a Chile por compras sobre 34 mil pesos

La compañía Amazon anunció que a partir de este martes habrá despachos gratuitos para el envío de productos desde Estados Unidos hasta Chile.

La compañía especificó que esto se verá reflejado en aquellas compras mayores a 49 dólares, es decir, alrededor de 34 mil pesos chilenos.

Los clientes pueden acceder a este beneficio en la versión del sitio web español y pagar en pesos chilenos. También está disponible la opción de pago en tres cuotas sin intereses, si se decide financiar el pedido con tarjetas de crédito emitidas por bancos chilenos.

El envío gratuito está disponible para comprar en millones de productos seleccionados en todas las categorías, incluyendo electrónicos, libros, ropa, belleza, zapatos, juguetes, así como las versiones internacionales recientemente anunciadas de Echo y Echo Dot, y más.

El tiempo estándar de entrega para envíos a Chile desde Estados Unidos es de entre 10 a 15 días, pero los clientes pueden pagar tarifas adicionales para recibir sus pedidos en sólo cinco días con envío prioritario.

El anuncio de Amazon sobre los envíos gratuitos a Chile.

¿Cómo se puede acceder a los envíos gratis a Chile de Amazon?

Existen algunas condiciones a tener en consideración para poder acceder a los despachos gratuitos que habilitará Amazon para Chile y son los siguientes:

1. ¿Cuando aplica la promoción de envío gratis a mi pedido?

El envío gratis internacional está disponible en productos elegibles con envío a Chile si cumples con un pedido igual o superior a USD 49. No todos los productos son elegibles para Envío Gratis. Busca “Envío GRATIS a Chile " o “Envío GRATIS a Chile si gastas más de USD 49 en artículos selectos” a través de tu experiencia de compra. Una vez tengas en tu carrito los productos elegibles y superes el monto mínimo de la promoción, verás la opción de Envío Gratis al momento del pago.



2. ¿Por qué mi pedido no calificó para la promoción de envío gratis?

Hay varias razones por las cuales tu pedido no calificó. El envío gratis está disponible si tu dirección de envío está en Chile, tus productos son elegibles y el total de tu pedido cumple con el monto mínimo de USD 49 para envío gratis. Si tu carrito contiene productos no elegibles, podrías recibir cargos por envío de esos productos.



3. ¿Tengo que cumplir con el monto mínimo de USD 49 comprando solo un producto elegible para obtener envío gratis?

No, puedes cumplir con el monto mínimo de USD 49 ya sea al comprar varios productos elegibles con un valor total que lo cumpla o lo supere, o también puedes comprar un solo productos elegible que cueste USD 49 o más.



4. ¿Por qué el monto mínimo para envío gratis cambia cuando compro en pesos chilenos?

El monto mínimo para envío gratis es USD 49. El monto en moneda local está basado en la tasa de conversión a dólares estadounidenses y puede variar. Las tasas de conversión actuales se muestran en el selector de moneda y antes de finalizar el pago.



5. ¿Qué tan rápido se entregará mi pedido si elijo envío gratis?

El tiempo de entrega estimado se mostrará al finalizar el pago y varía dependiendo de la disponibilidad de los productos y la dirección de entrega.



6. ¿Todavía debo pagar tarifas de importación por mi compra?

No hay cambios en la política de tarifas de importación de Amazon.com. Para revisar las políticas consulta aquí.